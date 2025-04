Il sottosegretario Iannone in campo per il progetto della Superstrada

La speranza di integrare e modificare il progetto per la messa in sicurezza della Consolare tra Rimini e San Marino arriva del ministero dei trasporti. Il 13 maggio è stato fissato il sopralluogo del nuovo sottosegretario ai trasporti e alle infrastrutture Antonio Iannone, che è succeduto a Galeazzo Bignami.

"Innanzitutto – premette la senatrice di Fratelli d’Italia Domenica Spinelli, che si è spesa insieme al consigliere regionale Nicola Marcello per portare il viceministro a Rimini – esprimo le mie congratulazioni al collega senatore Antonio Iannone, nuovo sottosegretario ai trasporti e alle infrastrutture. Il 13 maggio insieme al consigliere regionale Marcello lo accompagnerò per il sopralluogo al cantiere della riqualificazione della superstrada di San Marino. L’impegno per la Consolare dimostra lo sforzo del governo per un’arteria che è strategica, per la Romagna e non solo".

In ballo ci sono alcuni degli interventi che, per lo stesso Marcello erano da rivedere nel progetto redatto da Anas, tra cui una rotatoria all’altezza del Toys, che attualmente non è prevista negli elaborati tecnici.