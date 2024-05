Il sottosegretario: "Stanzieremo 160mila euro per restaurare gli affreschi di Santa Croce"

Il governo aiuterà Verucchio a restaurare e valorizzare i preziosi affreschi del ’300 scoperti nella chiesa di Santa Croce al convento di San Francesco. A prometterlo è stato ieri il sottosegretario alla cultura Lucia Borgonzoni, durante la visita a Verucchio. Accolta dai frati e dallo storico dell’arte Alessandro Giovanardi, la Borgonzoni ha voluto ammirare da vicino il ciclo di opere rinvenute, dedicate alla vita del santo di Assisi. La visita di ieri è stata l’occasione per ribadire tutto l’impegno del ministero per la valorizzazione di questa importante scoperta. "Un’azione doverosa. Sarà nostro compito – ha assicurato il sottosegretario – fare tutto quanto nelle nostre possibilità per far crescere i territori, a partire dalla tutela e dalla promozione dello straordinario patrimonio culturale che custodiscono".

La Borgonzoni ha così annunciato che "già il prossimo anno verranno stanziati 160mila euro. Fondi che potranno essere impegnati per il restauro degli affreschi e per la progettazione di un sistema di allestimento dell’area absidale, che garantisca la fruibilità degli affreschi nel loro contesto originale".