Il successo degli eventi? E’ firmato Prada

Da oltre vent’anni spettacoli ed eventi di promozione turistica di Bellaria Igea Marina sono in gran parte ’firmati’ Prada. Andrea, omonimo ma non parente della stilista, nato a Domodossola nel 1975. "Conduttore comico e fantatrasformista", si legge nel suo curriculum. Ma soprattutto direttore artistico e ideatore di eventi di successo, con milioni di visualizzazioni sui social. Qual è il suo segreto? "Non ho difficoltà a svelarlo – sorride Prada, laureato in Economia del Turismo nel 1998 al campus di Rimini dell’Università di Bologna, trasferito in riviera dal 1994 –. Io e il mio staff, la mia fidanzata e socia Annalisa, un trentina di collaboratori esterni, siamo molto attenti alle nuove tendenze. Il segreto è non osservarle coi miei occhi di 40enne e passa, ma con quelli dei miei consulenti ragazzini di 13-14 anni, membri del gruppo di lavoro. Grazie alle loro ’soffiate’ prendiamo un cantante o strumentista teeneger idolo dei social, Facebook, Instagram o Tik Tok, gli diamo un palco e tanta gente, ragazzini che non chiedono altro se non vedere da vicino i loro idoli. Primi esperimenti con Me contro Te una vita fa. Oggi produciamo DinsiemE, una coppia ’alternativa’ a Me contro Te". Oltre ai giovani, lei ha prodotto e diretto tantissimi eventi, a Bellaria Igea Marina e altrove: "Lo scorso Natale in città – prosegue – dove hanno sede le mie società, Lo Snow Globe gigante, la sfera gonfiabile più grande d’Europa con all’interno un villaggio di ghiaccio, che ha fatto 10mila accessi in un mese. Sempre a Bellaria il Visual Show, nei due anni Covid, con pareti d’acqua e ologrammi. Poi vari Premi Panzini, Milleluci la città a ritmo di Tuca Tuca, con esposizione degli abiti di scena della Carrà. Stabilimmo anche il record mondiale con 300 coppie che ballavano in contemporanea, al Polo Est. Lo scorso anno il Natale delle Meraviglie a San Marino, col presepe che sbucava dal pavimento in piazza della Libertà, quest’anno fatto a Longiano. Insieme al mega Babbo Natale al Romagna Center, la Dream Boat l’estate scorsa a Bellaria Igea Marina e molte altre cose". Chi l’ha critica sostiene il ’poco peso specifico’, e il carattere un po’ kitsch, di molti suoi eventi. "Lo facciamo per uso esterno: un ragazzo sul palco dice tre cose, ma se il suo pubblico vuole sentire quelle tre cose, noi gliele diamo".

Mario Gradara