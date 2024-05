"Il successo passa dal sacrificio"

Svolgendo il laboratorio ‘Patentino dello smartphone’ di Sgr, ci imbattiamo in una nuova professione: il consulente e formatore in digital marketing e competenze digitali. Ce la spiega il giovane esperto Stefano Stambazzi in un’interessante intervista, di cui riportiamo alcuni passaggi.

Di che cosa ti occupi esattamente?

"Il mio lavoro è molto vario e dinamico, da un lato mi rapporto con le aziende, aiutandole a trarre il massimo dalla rete ottimizzando la loro comunicazione: il messaggio giusto alle persone giuste, utilizzando strumenti digitali; dall’altro collaboro con scuole ed enti di formazione per lo sviluppo delle competenze digitali. Ad esempio aiuto i ragazzi ad utilizzare la rete e gli smartphone in sicurezza, trasformo le storie in cartoni animati".

Quali caratteristiche deve avere chi svolge la tua professione?

"Sicuramente una grande passione per la tecnologia, curiosità e desiderio di formarsi continuamente, perché è un mondo in rapidissimo cambiamento e bisogna continuare ad informarsi e a formarsi per restare aggiornati e trovare nuove soluzioni".

Quali sono gli aspetti più interessanti e quelli più impegnativi?

"Trovo molto stimolante entrare in contatto con tante realtà e persone completamente diverse, ciò mi dà l’opportunità di avere un affaccio su nuove dinamiche e imparare moltissimo. Di impegnativo c’è il dover essere in grado di curare gli aspetti della propria attività a 360°, dalla parte tecnica, al servizio che offri, dagli aspetti commerciali a quelli amministrativi, senza contare la gestione del tempo".

Quale è stata la tua carriera formativa?

"Alle scuole superiori ho frequentato il liceo scientifico A. Serpieri, poi ho proseguito gli studi all’Università di Bologna, conseguendo una laurea magistrale in Economics and market policy".

Gli studi ti hanno agevolato?

"Non direttamente, tuttavia non rinuncerei mai alla formazione universitaria perché fornisce gli strumenti del pensiero critico utili sia nella vita che nel lavoro".

Cosa ti senti di dire ai giovani che vorrebbero intraprendere un’attività imprenditoriale sul web?

"Se hanno passione e voglia di mettersi in gioco è un percorso molto stimolante dove ci sono grandi possibilità di crescita, ma di non lasciarsi ingannare dalle storie di successi facili, perché dietro alla costruzione di un’attività solida c’è tantissimo lavoro e fatica da fare".

Uno sguardo al futuro?

"I rapidissimi sviluppi dell’intelligenza artificiale stanno rivoluzionando diverse professioni e il panorama digitale. Per mantenere la propria rilevanza sul mercato e cogliere nuove opportunità, è fondamentale imparare ad usare i nuovi strumenti e capire come rendere l’Ia un nuovo efficace collaboratore".

