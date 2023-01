Il suggestivo arrivo con il parapendio

Ad accogliere la vecchietta in arrivo dal cielo, anche se al posto del manico di scopa ha utlizzato parapendio coloratissimo a motore, è stata una folla di bambini entusiasti. La vecchina più celebre del Titano è atterrata ieri - come da programma - in perfetto orario anche grazie alla bella giornata con temperature piuttosto miti, all’Aeroclub di San Marino. Toccata terra la Befana ha tirato fuori la sua magica calza, iniziando a distribuire caramelle e cioccolatini a tutti i presenti, e come non bastasse poi è seguita una colazione a base di cioccolata calda, con panettone, pandoro e vin brulé per i genitori, mentre i bambini – tra un selfie e l’altro a bordo degli aeroplani dell’Aeroclub - hanno giocato con le animatrici e i trucca bimbi, che li hanno fatti divertire cambiando loro il look.