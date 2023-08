Il Summer Pride chiude con il gran finale: arriva il deputato Zan

Ci sarà anche Alessandro Zan, promotore della legge contro l’omotransfobia, al Rimini Summer pride. Zan sarà sul palco di piazzale Fellini dalle 21 di domenica, al termine della parata che partirà alle 18 da piazzale Benedetto Croce. La parata si avvicina e gli animi si scaldano. Matteo Montevecchi, consigliere regionale della Lega, attacca a testa bassa. "Dimenticano che se tutto è famiglia niente è più famiglia. Dimenticano che la famiglia non è uno schema da allegare. Dimenticano che non è lo Stato, il Summer pride o Montevecchi che decide cosa sia la famiglia. la famiglia è un dato prepolitico e pregiuridico. Dimenticano anche che i bambini non sono dei diritti di qualcuno, ma soggetti di diritto". Intanto la Cgil, che parteciperà al Rimini Summer pride, prende di mira il governo. "Il cammino dei diritti rischia di arretrare. L’Italia è ai margini del percorso di allargamento dei diritti civili intrapreso dall’Europa". Sul "reato universale" di gestazione per altri (GPA): "Il provvedimento rivela la natura oscurantista che muove la maggioranza di governo".