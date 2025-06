Il super investigatore Denti presenta un esposto in procura

Mentre sulla scacchiera giudiziaria del giallo di Pierina ci sia avvia, domani, all’udienza preliminare nei confronti di Louis Dassilva, accusato dalla procura dell’omicidio, riguarda proprio la figura del senegalese parte del contenuto dell’esposto che nei giorni scorsi il super investigatore Ezio Denti ha depositato alla procura di Rimini. Un documento in cui Denti – che all’inizio dell’inchiesta era stato incaricato da Manuela e Loris Bianchi, Louis Dassilva e Valeria Bartolucci – esprime all’attenzione del pm una serie di considerazioni ed elementi che l’investigatore privato sostiene di avere acquisito durante la propria attività nell’ambito del giallo.

In particolare, nel documento si fa riferimento ad un presunto incontro organizzato e avvenuto in un hotel di lusso di Riccione, tra Manuela Bianchi e Louis Dassilva. Un colloquio ’segreto’ "di 35-40 minuti", recita l’esposto, avvenuto il 23 ottobre 2023 e che Denti avrebbe ascoltato senza essere visto dagli interlocutori. "Dal contenuto della conversazione emergeva in modo netto la mancanza di interesse sentimentale da parte di Louis Dassilva nei confronti di Manuela Bianchi, la quale chiedeva ripetutamente se egli fosse innamorato di lei". "Dassilva – continua l’esposto – rispondeva in modo fermo e coerente (...) di non avere alcuna intenzione di cambiare vita o di intrattenere una relazione con un’altra donna".

Un presunto episodio che per l’investigatore minerebbe l’ipotesi di un movente di natura sentimentale dietro al delitto. Il documento riporta poi anche alcune osservazioni su Loris, presunte incongruenze tra i racconti forniti a Denti e, poi, agli investigatori in sit e ulteriori dettagli nelle versioni rese dai suoi ex assistiti a inizio inchiesta.