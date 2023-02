Il Supercinema chiude con 10mila spettatori Partiti i lavori, la nuova stagione partirà a settembre

Siamo ancora lontani dai numeri pre-Covid. Ma il pubblico è tornato a crescere al Supercinema di Santarcangelo, che ha chiuso in anticipo la stagione per gli importanti lavori di ristrutturazione agli impianti, al tetto, agli infissi. Lo dicono i numeri: nonostante le difficoltà che stanno vivendo tutte le sale cinematografiche, il Supercinema ha chiuso con un bilancio confortante, visti i tempi. Sono stati 118 i film proiettat (di cui 83 d’essai) per un totale di 573 proiezioni. Una programmazione che ha richiamato nelle due sale di Santarcangelo oltre 10mila spettatori.

"Il Supercinema è un polo culturale ormai riconosciuto – sottolinea la vicesindaca, Pamela Fussi – non solo per la città di Santarcangelo, ma anche per il territorio circostante che ha dimostrato di apprezzare una proposta di qualità che si rinnova di anno in anno. Le difficoltà delle sale cinematografiche, in particolare di quelle più piccole, sono sotto gli occhi di tutti, così come la necessità di adottare provvedimenti e norme per porvi rimedio. Da parte nostra, continuiamo a sostenere il Supercinema anche attraverso il nuovo intervento sulla struttura, che lo renderà più moderno e adatto a ospitare tante attività". Non solo: i lavori iniziati serviranno a ridurre i consumi energetici, grazie al nuovo impianto di riscaldamento e di aria condizionata, ai nuovi pannelli fotovoltaici, alla coibentazione e all’impermeabilizzazione del tetto. Previsto anche un nuovo impianto luci. I lavori costano 400mila euro – di cui 282mila finanziati dal Pnrr – e termineranno a settembre.