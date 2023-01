Il Supercinema chiude la stagione in anticipo

Siamo già ai titoli di coda per il Supercinema. La stagione del cinema di Santarcangelo volgerà molto presto al termine, ma non per problemi legati agli incassi. Anzi: nonostante le difficoltà comuni a tutte le sale cinematografiche, che risentono ancora degli effetti della pandemia e del caro bollette, al Supercinema le cose in questi mesi non sono andate male. La chiusura sarà imposta dai nuovi lavori di riqualificazione previsti per l’edificio di piazza Marconi, per i quali è stato chiesto e ottenuto un robusto finanziamento con fondi del Pnrr. Il cantiere partirà il prossimo mese. Ai fedelissimi del Supercinema l’imminente chiusura era già stata anticipata dai gestori. Chiusura che dovrebbe avvenire a fine mese, o ai primi di febbraio al più tardi. Per Dogville, l’associazione che gestisce il Supercinema, è già tempo di fare bilanci: "Non siamo tornati ancora ai numeri di presenze prima della pandemia, questo no – dice Roberto Naccari – ma siamo comunque soddisfatti. L’affluenza in generale è stata buona, le presenze sono state molto legate ai titoli. Quando ci sono buoni film la gente torna sempre volentieri al cinema. L’abbiamo visto anche nelle ultime settimane con Le otto montagne". A portare tanti spettatori al Supercinema anche l’iniziativa organizzata dall’associazione ’Noi della Rocca’, A Santarcangelo è più bello invecchiare, con proiezioni gratuite (una volta a settimana, il giovedì) per gli over 65, che hanno richiamato - in media - più di 100 spettatori a film. Stasera tanti di loro si ritroveranno al ristorante Verde mare, tra gli sponsor dell’iniziativa, per la cena offerta dal locale. Da febbraio poi, come detto, il Supercinema chiuderà i battenti per nuovi i lavori di ristrutturazione. L’intervento costerà circa 400mila euro di cui 282mila finanziati dal Pnrr. I lavori serviranno a migliorare impianti e infissi, per ridurre i consumi energetici. Verrà sistemato anche il tetto per eliminare il problema delle infiltrazioni: il cantiere partirà proprio dai lavori alla copertura. Il Supercinema riaprirà dopo l’estate.