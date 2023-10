Il Supercinema riparte col capolavoro di Wenders. Poi un viaggio nella musica nera d’America

Oggi riapre il Supercinema a Santarcangelo dopo i lavori di efficientamento energetico, diventando ufficialmente un centro culturale aperto a diverse attività, oltre alle proiezioni di film. Dalle 16 è in programma una grande festa di riapertura con la versione restaurata del film di Wim Wenders Il cielo sopra Berlino. Conclusa la proiezione, autorità locali, Fondazione Culture Santarcangelo e Santarcangelo dei Teatri presenteranno il progetto ‘C’entro’. In serata, invece, nuovo appuntamento con la rassegna La voce di Nino. Da un mondo di scrittura sommerso, che ricorda il poeta santarcangiolese Pedretti a cent’anni dalla nascita: alle 21 nella sala Antonioni, musica jazz e soul di Simone Zanchini, Andrea Alessi e Dany Greggio, che accompagneranno gli spettatori in viaggio nella musica nera d’America. Chiuso dall’autunno dello scorso anno, il Supercinema è stato interessato da un intervento che ha migliorato l’efficienza energetica dell’edificio, contribuendo a ridurre consumi e emissioni, grazie alla coibentazione del tetto e all’installazione di pannelli fotovoltaici. Adeguati anche impianto elettrico e infissi. Il progetto culturale multidisciplinare che si svilupperà nel Supercinema sarà a vocazione cinematografica e prevede l’ampliamento degli orari e delle proposte culturali. Alla consueta fruizione cinematografica, il progetto ‘C’entro’ aggiunge proposte di attività didattiche (talk, corsi e laboratori) e l’istituzione di un media lab, per la realizzazione di progetti, gruppi di lavoro e l’elaborazione di proposte, servizi e contenuti per il territorio. Per gli eventi in programma oggi è consigliata la prenotazione: per la proiezione del film via mail a info@centrosupercinema.com, per il concerto telefonare allo 0541.356299.