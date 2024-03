Il supermercato di viale Lazio riapre e torna al passato

Dopo giorni di lavoro e due settimane di chiusura per ridefinirne il rilancio, il supermercato Despar, in viale Lazio a Riccione Paese, riapre ricalcando il format proposto un tempo dai supermercati Angelini, chiusi all’inizio del 2019. Oggi l’inaugurazione alle 9, con la presenza degli amministratori comunali e la benedizione del parroco don Alessio Alasia. A rimboccarsi le maniche, assieme alla nuova gestione di Sonia Ferrante, anche lei con esperienza nei grandi supermercati, sono stati i dipendenti, in particolare gli otto (due terzi del personale ora in forze) che per lunghi anni hanno acquisito specifiche competenze nei due storici supermercati, che per prodotti tipici e qualità tanto successo avevano riscosso anche tra i turisti. La loro esperienza e l’intuizione li hanno indotti a riproporre quella formula vincente. "Vogliamo proporre qualcosa di diverso rispetto ai classici supermercati – racconta Stefano Cecchini, responsabile dei dipendenti –. Abbiamo rivoluzionato tutto e impostato l’attività sulla falsariga dei supermercati Angelini. Puntavamo molto sull’enogastronomia fatta in casa, avremo tanti prodotti fatti da noi con alcuni chef. Abbiamo oltretutto rinnovato il reparto di macelleria".

Nives Concolino