Il supermercato Eurospin apre i battenti La maxi area commerciale accoglierà 40 lavoratori

Si è tenuto ieri, a Morciano di Romagna il taglio del nastro del nuovo supermercato Eurospin di via Abbazia, a conclusione di un importante progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana avviato dalla società in accordo con l’amministrazione comunale. Tante le persone che fin dalle prime ore della mattina hanno affollato il punto vendita morcianese per far visita al nuovo complesso che ha preso il posto dei due edifici precedenti, con un ampliamento della superficie di vendita. L’intervento si sviluppa su un’area complessiva di circa 7.800 mq, di cui 2.500 di superficie coperta totale e un’area vendita di 1.240 mq, mentre i posti auto totali sono 120, oltre posti moto e bicicletta. "Eurospin ha realizzato a proprie spese – conferma l’amministrazione – le opere pubbliche, per una somma complessiva di circa mezzo milione di euro: la rotatoria, la relativa viabilità, il verde pubblico e la sistemazione dei parcheggi del cimitero".

La forza lavoro, compresi i reparti serviti, è di circa 40 unità. La proposta commerciale prevede un assortimento completo di prodotti a marchio proprio. "Morciano di Romagna – dice il sindaco Giorgio Ciotti – conferma la sua capacità di attrarre investimenti strategici per lo sviluppo del territorio, ampliando la gamma dei servizi commerciali a disposizione dei residenti dell’intera area della Valconca. Il tutto è frutto di un accordo di programma sottoscritto dall’amministrazione comunale e dall’azienda che ha permesso di generare un valore aggiunto per la nostra comunità, portando alla riqualificazione di un’area del paese che rappresenta la porta di ingresso dal lato di San Giovanni in Marignano. Ringraziamo pertanto la società Eurospin per la collaborazione e la sinergia dimostrate".