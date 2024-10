Il supermercato sistema il parcheggio della chiesa

L’ex supermercato Angelini in viale Diaz è chiuso dal 2019, al suo posto ha aperto Carrefour che ha sistemato a sue spese il parcheggio della chiesa di San Martino. L’area livellata e asfaltata sarà a disposizione anche dei clienti. Nel frattempo il posteggio è stato dedicato al Beato Alessio Monaldi. Intanto l’ex panetteria entro un paio di mesi accoglierà la farmacia dei servizi, attivata dal dottor Carbini, titolare della farmacia di fronte. Qui si potranno fare accertamenti, come elettrocardiogrammi e alcune analisi, anche in convenzione.

Il nuovo supermercato sarà diretto da Debora Mascheroni. A tagliare il nastro, tra i dirigenti deella catena e il parroco don Alessio Alasia, è stata la sindaca Daniela Angelini che nell’augurare "in bocca al lupo" a titolari e dipendenti commenta: "E’ un piacere per me aver inaugurato questo punto vendita in uno stabile che per Riccione era diventato una vera icona, per il servizio offerto non solo al quartiere, ma a tutta la città. La chiusura in questi anni aveva fatto notare la sua assenza, perché queste attività oltre al servizio hanno una valenza sociale".

Fabio Centorrino, capo area franchising dell’Emilia Romagna spiega: "Abbiamo investito a Riccione perché per noi è una piazza importante, che ha sempre dato quella visibilità della quale abbiamo bisogno. Vogliamo far rivivere questo punto di vendita degli Angelini, che sono stati sempre molto conosciti nel territorio. Cercheremo di fare altrettanto bene. Contiamo su uno staff di quattordici persone, delle quali dodici del posto e di nuova assunzione. Per l’occasione abbiamo sistemato il parcheggio della parrocchia, riabbellendo il contesto, per cui sarà a disposizione di tutti, anche della clientela".

"Sono molto felice _ commenta Riccardo Angelini, rimasto proprietario dei muri _, avevo avviato il negozio nel 1958, vederlo riaprire, anche se da un altro marchio, per me è stata una gioia".

Nives Concolino