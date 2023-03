Il surriscaldamento globale è un problema Non si risolve in modo semplice e banale

In Europa hanno deciso che il surriscaldamento si risolve mettendo il cappotto a case ed edifici vecchi di 30, 40, 50, 100 anni fa, quando il problema non esisteva. Quali interessi ci sono per non capire che le cause principali sono i miliardi di telefonini, pc, elettrodomestici sempre più “intelligenti” accesi h24 e soprattutto l’ abbattimento di migliaia di ettari di foreste e boschi, veri e propri antidoti all’inquinamento. Invece di risolvere veri problemi come la guerra e l’immigrazione i parlamentari europei dedicano il loro tempo per decidere quale etichetta mettere sui nostri vini.

Lauro Livi