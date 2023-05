Il Taekwondo è allenamento interiore

Lo sport non è soltanto l’allenamento dal punto di vista fisico, ma è anche allenamento interiore. Fare uno sport significa sacrificarsi, sudare, piangere, buttare il cuore oltre l’ostacolo e avere molta dedizione e umiltà. Uno sport poco conosciuto è il Taekwondo, un’arte marziale le cui parole d’ordine sono “dedizione e umiltà”. Il mio maestro ha sempre detto che bisogna avere rispetto verso gli avversari, i compagni e essere umili. Tutto questo ha dei costi: il coraggio di resistere al dolore, alle sconfitte e alle ingiustizie. Solo così si può diventare un campione, nello sport e nella vita. Il Taekwondo aiuta dal punto di vista mentale, dà il coraggio di dire la

propria opinione e permette di migliorare l’attenzione e l’educazione. Se non avessi iniziato a fare questo port, ora non sarei quello che sono. Ci sono persone che dicono che tutto lo sforzo è inutile, invece no. Un esempio è Vito dell’Aquila, campione olimpico, che si è allenato duramente e ora ha trasformato la disciplina in lavoro. Oppure, la maestra della Nazionale, Elena Blundo, vicecampionessa del mondo e dottoressa in fisica, conosciuta all’estero. Lo sport crea dei valori e ci può rendere migliori.

Nicolas Achilli III C