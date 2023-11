Il taglio degli sportelli. Negozi come bancomat

Andare dal fornaio e prelevare 250 euro, come al bancomat. "Nella legge di bilancio di quest’anno - premette Fabrizio Vagnini, presidente di Confesercenti - si prevede di far diventare negozianti, tabaccai e giornalai veri e propri ‘bancomat’ per far prelevare ai cittadini tramite Pos fino a 250 euro in contanti". Questo accadrebbe solo nei piccoli comuni dove gli sportelli bancari hanno fatto le valigie. "Un intervento ancora da capire - contesta Vagnini -, il cui obiettivo sarebbe evitare che i residenti dei piccoli comuni non serviti da istituti bancari accumulino troppo contante in casa. Si chiede quindi ai commercianti da un lato di sostituire le banche, che nel frattempo chiudono gli sportelli improduttivi, e di erogare contanti. Dall’altro di scoraggiare l’uso del cash". Per Confesercenti è un evidente controsenso, per altro far diventare le poche attività ancora aperte nei piccoli centri, dei bancomat con tanta liquidità ne farebbe dei negozi appetibili da parte di chi ha cattive intenzioni. Paradossalmente invece che disincentivare l’uso del contante diminuendo i rischi per le attività ed anche per i residenti di essere rapinati, si andrebbe in direzione contraria, contesta l’associazione. "Non è solo un riconoscimento dell’impossibilità di eliminare banconote e monete, ma anche l’ennesimo provvedimento contraddittorio sui pagamenti. Non è stato raggiunto neanche l’obiettivo della trasparenza, rendendo chiare ed esplicite le condizioni applicate da banche e intermediari".