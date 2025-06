Il tango conquista l’Europa: si chiude oggi il grande festival

Si chiuderà oggi dopo tre giornate intense di emozioni, cultura e musica, la 15esima edizione dell’European Tango Cup & Festival – 7° Metropolitano Tango Europe. L’evento ha trasformato Bellaria Igea Marina nella capitale europea del tango, ospitando oltre 37 nazioni al Palacongressi cittadino. Un appuntamento ormai consolidato, organizzato da Metrotango con il supporto di Fondazione Verdeblu e il patrocinio della Regione.

A dare il via alla manifestazione è stata una suggestiva esibizione in piazzale Kennedy, con i campioni mondiali di tango protagonisti di una performance sul mare che ha incantato il pubblico. Una cerimonia d’apertura all’insegna dell’eleganza e del calore della tradizione argentina.

"Con questa manifestazione – ricorda l’assessora al turismo Milena Casali – Bellaria Igea Marina torna protagonista sul palcoscenico internazionale, confermando il suo impegno nella promozione della cultura tanguera. Il tango è musica, storia, emozione: un linguaggio universale che unisce l’Italia all’Argentina e a tutta l’Europa".

Il festival ha rappresentato anche un’importante tappa per i ballerini: vincere a Bellaria significa accedere ai mondiali di Buenos Aires. Ma oltre alla competizione, il festival è stato anche un luogo d’incontro, scoperta e gioia. Gli appassionati hanno potuto partecipare a workshop, stage e milonghe aperte fino a notte fonda, creando momenti di condivisione che resteranno impressi nei ricordi dei partecipanti.

Tango, cultura e ospitalità si sono intrecciati in un’atmosfera magica, capace di far incontrare generazioni diverse unite dalla passione per un ballo che continua a far sognare.

a.d.t.