Il Tar boccia il ricorso La sala scommesse di via Marecchiese non riavrà le licenze

Respinto il ricorso: i gestori di una sala scommesse di via Marecchiese dovranno restituire le licenze, così come deciso dalla questura di Rimini con provvedimento del 14 settembre scorso. E’ quanto stabilito dai giudici del Tar di Bologna, che con una sentenza del 24 maggio scorso, in attesa di una eventuale impugnazione davanti al Consiglio di Stato, hanno messo un primo punto fermo nel braccio di ferro tra l’amministrazione comunale e una sala dedicata alle scommesse. La battaglia a colpi di carte bollate comincia nel gennaio del 2020, quando il dirigente del settore Sistema e sviluppo economico di Palazzo Garampi notifica ai gestori della sala l’avvio di un procedimento per la chiusura o la delocalizzazione. Il locale, infatti, si trova a meno di 500 metri di distanza da una scuola. Secondo l’amministrazione comunale, si tratta di una violazione del regolamento regionale riguardante la vicinanza ai cosiddetti ‘luoghi sensibili’ (come appunto le scuole, i centri per anziani, le strutture sanitarie e altri ancora). Regolamento recepito dal Comune di Rimini con apposita mappatura realizzata nel 2019. I gestori hanno sei mesi di tempo per provvedere a mettersi in regola (ovvero per trasferire l’esercizio in un’altra sede).

Il termine viene però prorogato in varie occasioni: prima nel maggio del 2021, poi nel novembre dello stesso anno, infine nel febbraio del 2022. A questo punto il Comune ritiene di non poter concedere la proroga prevista dal d.G.R. n.68 del 2019, non essendo stati adottati aggiornamenti della mappatura dei luoghi sensibili. Si arriva così al settembre del 2022, con la Questura di Rimini che contatta i gestori per la restituzione delle licenze, in linea con quanto stabilito dall’amministrazione comunale. Il provvedimento viene però impugnato e si arriva così davanti al Tar. I ricorrenti sostengono che il Comune avrebbe dovuto concedere una ulteriore proroga, visto che la sala era in regola con la prima mappatura risalente al 2017.Contestano inoltre la contradditorietà del provvedimento della Questura, che avrebbe dovuto garantire il necessario contradditorio procedimentale, dando quindi la possibilità di illustrare le argomentazioni a favore dei ricorrenti. Orientamento non condiviso dai giudici, che alla fine hanno deciso di respingere il ricorso.