Il Tar di Bologna corregge l’Antitrust, Ieg può detenere partecipazioni

C’è l’ok del Tar di Bologna sul piano di razionalizzazione delle partecipate del Comune di Rimini del 2021 e sulla possibilità per Italian exhibition group di detenere partecipazioni in società fieristiche. Il Tribunale respinge infatti “definitivamente” il ricorso presentato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato contro il piano, in particolare per quanto riguarda le quote in Ieg, la società nata dalla fusione delle Fiere di Rimini e di Vicenza, e nella società di allestimenti Prostand, detenuta al 60% da Ieg, di cui inoltre non andrebbe proprio accolto l’oggetto sociale.