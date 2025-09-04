Il Tar respinge i ricorsi. Via libera al Triangolone

Triangolone: con due nuove sentenze - dopo quelle di fine agosto - il Tar respinge i ricorsi di altri locali dell’area compresa tra piazzale Fellini e largo Boscovich, acquisita dal Comune dall’Agenzia del Demanio nel 2017. Le nuove distinte sentenze, depositate il 2 settembre, riguardano Coconuts, ex Squero ed ex Da Oberdan. Il tribunale amministrativo regionale ha ritenuto inammissibili le contestazioni relative alla titolarità del Comune sull’area, chiarendo che il trasferimento dal Demanio al patrimonio comunale è avvenuto correttamente e con effetto pieno. I giudici hanno ritenuto infondate le contestazioni sulla natura delle concessioni, respingendo la tesi dei ricorrenti secondo cui i rapporti sarebbero assimilabili a locazioni private e non a concessioni su beni pubblici. Non solo. Il tar ha anche ribadito come il ’Triangolone’ faccia parte integrante del progetto del Parco del Mare, destinato a finalità pubbliche di interesse collettivo, con la conseguenza che le attività private presenti devono armonizzarsi con la pianificazione complessiva dell’area. Al Comune viene riconosciuto quindi pieno diritto a gestire il futuro del ’Triangolone’: sono state ritenute legittime dal Tar le linee guida e gli atti comunali che disciplinano i rinnovi annuali o biennali delle concessioni in vista della più ampia opera di riqualificazione urbana del Parco del Mare. Le nuove sentenze vanno a completare il quadro delle sentenze già emesse di recente relative ai ricorsi delle società Boomerang, Il Giardino, La Buca e Peter Pan (sia per il compendio del bar che dell’area giochi) confermando definitivamente la piena legittimità degli atti adottati da Palazzo Garampi in materia di concessioni e gestione del compendio.

Le sentenze arrivano dopo anni di contenziosi legati sia ai cosiddetti canoni pertinenziali (oggetto di provvedimenti precedenti del Tribunale di Rimini) sia alla titolarità delle aree e alla durata delle concessioni. Nel 2024 l’amministrazione comunale ha affidato all’architetto Gianni Ranaulo e al suo studio la realizzazione del masterplan dell’area. Nei mesi scorsi gli assessori Mattia Morolli (Lavori pubblici) e Valentina Ridolfi (Demanio), insieme a dirigenti e tecnici, hanno spiegato nel dettaglio come sarà riqualificata l’area pregiata, con verde, ciclabili, piscine, cupole e dehor per i locali e parcheggio da oltre 400 posti non interrato.

Mario Gradara