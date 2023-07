Il Tar respinge l'Autorità Garante della Concorrenza, Ieg può operare nel settore degli allestimenti fieristici

Il Tar dell’Emilia Romagna rigetta il ricorso dell’Autorità garante della concorrenza, lasciando operare Ieg nel settore degli allestimenti fieristici attraverso la sua società controllata, la Prostand. Un passo indietro. L’Autorità avevano fatto ricorso contro i ‘piani di razionalizzazione’ delle aziende partecipate della Provincia di Rimini e della Camera di Commercio della Romagna. Non era la prima volta che accadeva. L’Agcm era già ricorsa ai giudici del Tar, che l’avevano respinto mesi fa. Così l’autorità aveva fatto appello e anche stavolta è uscita sconfitta.

Nel mirino dell’Agcm erano finiti i piani di razionalizzazione di Provincia e Camera di Commercio che, pur non occupandosi direttamente di Ieg, ne autorizzavano implicitamente la detenzione di partecipazioni societarie nel settore degli allestimenti di stand e di organizzazione di eventi attraverso la sua controllata Prostand. Secondo il parere dell’Agcm queste partecipazioni andavano dismesse, perché il loro mantenimento avrebbe potuto comportare vantaggi concorrenziali a favore delle società partecipate dagli enti pubblici. In merito la giurisprudenza lascia ampi margini di interpretazioni, tant’è che di recente i giudici del Consiglio di Stato si erano espressi in modo opposto. Intanto il Tar ha respinto tutti i ricorsi avanzati dall’Autorità garante, sottolineando in particolare l’infondatezza dell’ipotesi di "un controllo pubblico congiunto" da parte del Comune di Rimini, Provincia e Camera di Commercio sulla holding Rimini Congressi e quindi, indirettamente, su Ieg (che è quotata in Borsa) e sulla controllata Prostand.