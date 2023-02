Il Taxi amico macina chilometri ogni anno per accompagnare gli anziani in ospedale Rinnovata la convenzione con la ‘Beato Simone’

Ogni giorno accompagnano anziani, malati, disabili, portandoli a visite mediche, esami, ricoveri programmati in ospedale, ma anche negli uffici pubblici nei casi di estrema necessità. Consegnano i pasti a casa alle famiglie santarcangiolesi in difficoltà. Anche nel 2022 hanno macinato migliaia di chilometri (oltre 10mila), a una media di circa 200 a settimana i volontari dell’associazione ‘Beato Simone’, che a Santarcangelo gestiscono il servizio Taxi amico. Un servizio prezioso per tante persone di Santarcangelo che, altrimenti, non saprebbero come recarsi in ospedale, dal proprio medico, a fare esami e visite ma anche documenti. In estate il Taxi amico porta al mare i ragazzi disabili. Sono 15 gli autisti volontari del Taxi amico, che da quando è scoppiata la pandemia sono diventati fondamentali anche per la consegna dei pasti a chi è in difficoltà. Solo nel 2022 hanno portato a domicilio 1.600 pasti. Il Comune di Santarcangelo ha deciso di rinnovare per altri tre anni la convenzione con la ‘Beato Simone’, che gestisce il servizio di trasporto. Un accordo siglato ieri nell’incontro tra la sindaca Alice Parma, l’assessore Danilo Rinaldi, Giulio Baschetti, storico presidente della ‘Beato Simone’, e Gualtiero Nicolini, uno dei punti di riferimento dell’associazione.