Il teatro acrobatico d’avanguardia approda a Riccione

Sakura. Come petali di fiore di ciliegio è il saggio-spettacolo di teatro acrobatico d’avanguardia della compagnia B-You di Barbara Bianchi, che domani e domenica andrà in scena al Palazzo del Turismo di Riccione. Il viaggio onirico trasporterà il pubblico in Giappone, dove i meravigliosi ciliegi fioriti diventano metafora dell’uomo, dei valori e delle lotte per raggiungere giustizia e bellezza, virtù ed elementi necessari per colorare la vita nei toni che l’anima richiede. In scena giovani artisti. Sul palco la compagnia teatrale B-You, Sara Vesentini, Ramsy della Muscle Gym Underground Street School, Giada D’Auria, Andrea Rossi e Giorgia Urbinati (testi e poesie di Loi Francesco). L’ingresso è libero su prenotazione.