Il teatro Astra mette in cartellone un nuovo spettacolo

Riso amaro e humor dissacrante al quadrato. Il programma della stagione 2023-24 del Cinema Teatro Astra di Bellaria Igea-Marina, curata da Approdi, si arricchisce di un nuovo appuntamento in programma sabato 25 febbraio (ore 17,30), a precedere lo spettacolo teatrale serale (ore 21) 456, la pièce concepita dal compianto sceneggiatore Mattia Torre, autore di programmi tv cult come “Parla con me” di Serena Dandini e la serie televisiva “Boris”. In scena saranno Massimo De Lorenzo, Cristina Pellegrino, Carlo De Ruggieri e Giordano Agrusta per un vero e raro pezzo di grande bravura teatrale che si palesa con un dialetto immaginario, una storia famigliare, immaginaria, comica, violenta e grottesca.