Il teatro Astra punta in alto: ecco il cartellone

Il teatro Astra di Bellaria Igea Marina riaccende i riflettori con una stagione che si annuncia ’rivoluzionaria’, tanto nel titolo scelto quanto nello spirito che la anima. Sette spettacoli di prosa, tre domeniche per famiglie e quattro matinée dedicate alle scuole compongono il cartellone 2025-2026, firmato dalla direzione artistica di Sergio Canneto e dalla cura di Approdi.

Si parte venerdì 24 ottobre con La rivoluzione delle donne, un incontro tra voce e racconto: Paola Turci, cantautrice tra le più intense della scena italiana, e Gino Castaldo, giornalista e critico musicale, guideranno il pubblico in un viaggio tra storie di coraggio femminile, musica e memoria. Il trittico al femminile prosegue 22 novembre con Una stanza tutta per noi di Carlotta Vagnoli, scrittrice e attivista, già applaudita al Bellaria Film Festival, e 12 dicembre con Secondo lei, in cui Caterina Guzzanti e Federico Vigorito mettono in scena, con ironia e disincanto, i retroscena dei rapporti di coppia. Il 2026 si apre il 16 gennaio con Giobbe Covatta e il suo 6° (sei gradi), monologo ironico e rigoroso sul cambiamento climatico, mentre il 21 febbraio Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta, porterà Chiamami adulto, uno sguardo acuto sulle dinamiche tra adolescenti e genitori. Il 9 marzo sarà la volta di Mephisto – Romanzo di una carriera, adattamento del celebre romanzo di Klaus Mann, riflessione potente su arte, potere e coscienza. La chiusura, prevista per il 17 aprile, è affidata a Valerio Aprea con Lapocalisse, monologo scritto con Makkox, che trasforma il tema del cambiamento in racconto satirico e surreale.

Non mancano le proposte per famiglie: dal 23 novembre al 15 marzo tre appuntamenti dedicati a bambini e genitori, tra clownerie, poesia e fantasia. "Il teatro – afferma il direttore artistico Sergio Canneto – è uno spazio di libertà, un luogo di incontro capace di connettere processi e generare sguardi nuovi sul reale. La nostra è una stagione che parte dal femminile, per allargarsi verso fronti difficili, dove serve uno sguardo rivoluzionario". Gli abbonamenti sono già disponibili: 7 spettacoli di prosa a 150 euro (ridotto 125) e 3 show per famiglie a 18 euro (ridotto 15). Per quanto riguarda i biglietti singoli, i prezzi per una serata di prosa vanno da 20 a 25 euro, mentre quelli del ’teatro famiglie’ da 6 a 7 euro.