Il teatro come medicina. Per i bimbi c’è in scena "Lulù" Torna la rassegna Sciroppo di Teatro al Teatro della Regina di Cattolica. Si parte con lo spettacolo "Lulù", che racconta la storia di tre fratelli separati dal destino ma uniti dai doni dell'intelligenza, istinto e cuore. I bambini dai 3 agli 11 anni possono partecipare con un voucher che include tre biglietti a 3 euro. Iniziativa promossa da Ater Fondazione teatro Emilia Romagna. Gli studenti parteciperanno come giornalisti del Resto del Carlino.