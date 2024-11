Il teatro Galli verso una Fondazione. Il Comune valuta i prossimi passi

Il futuro del Teatro Galli di Rimini potrebbe passare attraverso la creazione di una Fondazione. L’idea è stata discussa in commissione, dove l’assessore alla cultura Michele Lari (foto) ha chiarito: "Stiamo valutando la fattibilità di una gestione non diretta del Comune attraverso uno studio di fattibilità. Vogliamo capire se questa sia una strada percorribile". Il percorso, che dovrebbe concretizzarsi entro un anno, punta a inserire il Galli nel novero dei teatri tradizionali italiani, in cui solo tre su 27 sono gestiti direttamente da amministrazioni comunali. Sul tema della gestione, il direttore artistico Gianpietro Piscaglia è netto: "Un modello diretto è impossibile per il teatro d’oggi". L’eventuale Fondazione sarebbe partecipata almeno al 90% dal Comune, ma la proposta deve convincere anche i dipendenti. I numeri del Galli evidenziano il suo ruolo centrale nella vita culturale cittadina: nel 2023 ha ospitato 132 eventi collaterali e attirato oltre 116.000 presenze. Le stagioni di prosa, lirica e la Sagra Malatestiana hanno registrato risultati in crescita, con la prosa che ha visto un incremento del 20% negli abbonamenti. Tuttavia, non mancano le critiche. Stefano Murano Brunori, del gruppo Gloria Lisi, chiede maggiore apertura verso i giovani: "Tra i ragazzi è conosciuto solo per il dj set di Capodanno. Serve portare fuori l’attività teatrale e coinvolgere più riminesi". Per la Lega, Matteo Zoccarato si interroga sull’efficienza economica: "La copertura dei costi al 60% è adeguata?". Dal Pd arriva una visione più positiva. Elisa Marchioni afferma: "La gestione concilia qualità del prodotto e sostenibilità dei costi. Per la città, il Galli non è un costo ma una grande ricchezza". Manuela Guaitoli aggiunge: "Garantisce un equilibrio tra tradizione e innovazione, offrendo un reddito sociale e culturale alla città".