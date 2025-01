Il teatro Mariani è in lizza per diventare patrimonio Unesco

Il teatro Mariani di Sant’Agata Feltria è candidato all’iscrizione nella lista del patrimonio mondiale Unesco per il 2026. E ha buonissime possibilità di farcela. La decisione interministeriale sul sistema dei teatri condominiali dell’Italia centrale riguarda 18 teatri tra Marche, Emilia Romagna e Umbria, e il Mariani è il più storico di tutti, il teatro in legno più antico d’Italia. Riscoperto da Vittorio Gassman, che recitò lì la Divina Commedia per la Rai, il piccolo teatro dell’alta Valmarecchia è candidato per l’Emilia Romagna, insieme al Goldoni di Bagnacavallo di Ravenna. "Ho sempre pensato che un teatro come il nostro dovesse rientrare nel patrimonio Unesco, l’ho sempre sperato e ora sta diventando realtà – commenta il sindaco di Sant’Agata Feltria, Goffredo Polidori – Un luogo della nostra storia che potrebbe diventare patrimonio di tutta l’umanità è una grande soddisfazione. Il Mariani se lo meriterebbe, è un vero gioiello. Faremo di tutto per preservarlo e tramandarlo alle future generazioni. In questi anni stiamo già procedendo con degli accorgimenti architettonici, per valorizzarlo ancora di più. Questa iniziativa contribuisce in questo senso, un lavoro molto importante portato avanti dalle tre Regioni, in particolare dall’ente capofila che sono le Marche e ringrazio". Nella lista ci sono 18 teatri sviluppati tra il ‘700 e l’800 per volontà delle comunità locali. "Una buona notizia che sottolinea il valore della nostra rete di teatri storici diffusi – hanno detto il presidente, Michele de Pascale, e l’assessora regionale alla cultura, Gessica Allegni – I due teatri Mariani e Goldoni sono parte di quel patrimonio culturale che vogliamo conservare e valorizzare per mantenerne viva la funzione, oltre a garantirne la trasmissione alle generazioni future. Un patrimonio fortemente radicato nelle comunità locali".

Anche Emma Petitti, presidente della commissione VII dell’assemblea regionale, fa un plauso all’iniziativa: "Se il Mariani è stato inserito nella ristretta lista dei 18 teatri candidati, lo si deve a un intenso lavoro di rete tra istituzioni, al sindaco Polidori e alla sua giunta. Il riconoscimento è frutto del lavoro di collaborazione tra le diverse istituzioni. Ringrazio De Pascale e Allegni ma anche chi li ha preceduti in questo lungo percorso di riconoscimento. Per il territorio riminese questo riconoscimento potrebbe diventare un volano di grande visibilità internazionale per tutta la provincia". Conclude Polidori: "Potremmo avere un teatro ancora più prestigioso che diventerebbe un punto di riferimento per festival, rassegne, concerti e programmi con artisti nazionali e internazionali".

Rita Celli