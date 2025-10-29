Ma che senso ha uno sport così?
Massimo Pandolfi
Ma che senso ha uno sport così?
Rimini
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Assalto portavalori A14Femminicidio VeronaFilarmonica Rossini RussiaRyanair nuovi voli Morta folgorataAtti vandalici Bologna
Acquista il giornale
CronacaIl teatro Massari si rifà il look con i nuovi impianti per l’illuminazione e l’efficientamento energetico
29 ott 2025
LUCA PIZZAGALLI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Rimini
  3. Cronaca
  4. Il teatro Massari si rifà il look con i nuovi impianti per l’illuminazione e l’efficientamento energetico

Il teatro Massari si rifà il look con i nuovi impianti per l’illuminazione e l’efficientamento energetico

Si rinnova il teatro Massari a San Giovanni in Marignano. Grazie al bando Pr-Fesr 2021-2027, per il sostegno all’innovazione e...

Si rinnova il teatro Massari a San Giovanni in Marignano. Grazie al bando Pr-Fesr 2021-2027, per il sostegno all’innovazione e...

Si rinnova il teatro Massari a San Giovanni in Marignano. Grazie al bando Pr-Fesr 2021-2027, per il sostegno all’innovazione e...

Per approfondire:

Si rinnova il teatro Massari a San Giovanni in Marignano. Grazie al bando Pr-Fesr 2021-2027, per il sostegno all’innovazione e agli investimenti delle imprese culturali e creative, sarà realizzato un nuovo impianto di illuminazione e di efficientamento energetico, che risalterà ancor di più la bellezza architettonica e scenica del teatro marignanese, contenitore di spettacoli da sempre molto apprezzati e luogo significativo anche per la storia della comunità marignanese. Nuovi spazi daranno il benvenuto agli ospiti entro la fine del 2025, che potranno così vivere l’esperienza teatrale in un ambiente rinnovato, sostenibile e luminoso.

La Regione Emilia Romagna ha coperto l’80% dei costi dei lavori al quale si aggiungerà il contributo del Teatro europeo Plautino, compagnia che gestisce il Massari. Gli interventi di ammodernamento ammontano a 30mila euro. "Il Teatro europeo Plautino investe nel territorio anche attraverso la cura e la gestione del Massari – spiega il direttore Cristiano Roccamo – come luogo storico e di incontro con una realtà teatrale professionale che crea lavoro in un settore comunque poco tutelato. La stagione teatrale nasce nel segno della fiducia e della condivisione. C’è anche chi, con gli abbonamenti al buio, ha creduto nel teatro prima ancora di conoscerne i titoli".

La stagione teatrale 2025/26 verrà presentata mercoledì.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Teatro