"Il teatro per me rappresenta la rinascita"

Creativa, determinata, parimenti affabile, gentile e raffinata, Concita De Gregorio è una delle punte di diamante della giuria del premio Riccione per il teatro, che da stasera a domenica con una miriade di ospiti e protagonisti animerà il palco del Cocoricò. La celebre giornalista e scrittrice, nonché conduttrice radiotelevisiva, ha da poco pubblicato l’ultimo suo libro Di madre in figlia, prossimo a diventare un’avvincente pièce teatrale.

Un’avventura esaminare 464 testi?

"Erano tantissimi e questo già di per sé è un magnifico segno di vitalità, di desiderio di partecipare alla scena pubblica, di prendere parola. Questo ha suscitato in me una grande allegria, ma anche una certa preoccupazione, dietro c’è un lavoro che dura mesi. È molto doloroso escludere un testo dalla rosa dei finalisti, a volte è capitato per un voto, per una discussione infinita. Non è un verdetto o un giudizio, ma una selezione, quindi se fossi un’esclusa mi ripresenterei alla prossima edizione".

Che dire di Riccione?

"È una città che conosco benissimo. Anni fa quando facevo la trasmissione Fuori Roma, ho dedicato una puntata solo a Riccione. Uno dei set era proprio il Cocoricò dove si terranno le serate del premio in onore di Dacia Maraini, presidente di giuria. A lei ho dedicato il mio libro Non chiedermi quando. Esprimo tutta le mia immensa riconoscenza agli organizzatori del premio, per me è diventato sorgente di bellezza e creatività, un pozzo al quale attingere. Sono molto grata di far parte di questo gruppo di lavoro che mette in relazione con il pensiero l’immaginazione e la passione civile di chi fa oggi teatro, la più bella delle arti".

Novità sul fronte teatrale per quel che la riguarda?

"Da quest’estate, insieme alla cantautrice Erica Mou, sono in tournée con due lavori, tra cui In mezzo a un milione di rane e farfalle, testo sul tema del desiderio e dell’assenza, su come si vive con quello che manca e su cosa muove i desideri, che stasera porteremo a Conselice, poi il 5 all’Auditorium di Roma, il 6 al teatro Carcano di Milano e il 7 al Colosseo di Torino. L’altra opera è Lettera a una ragazza del futuro, in tournée da due anni".

Su cos’altro lavora?

"Sto scrivendo una drammaturgia che sarà prodotta dal Piccolo Teatro di Milano, dove debutterà nell’autunno del 2026. Prende spunto dal mio libro Di madre in figlia, molto amato tant’è che dall’uscita in maggio è arrivato alla nona edizione, raggiungendo centomila copie".

Un’opera autobiografica?

"È piuttosto una storia personale di cinque generazioni, due sullo sfondo e tre in scena. Tratta del passaggio di consegna dell’amore materno, del disamore, attraverso un secolo. Racconto una storia familiare, sociale e politica del Novecento. Il mio lavoro è scrivere, lo faccio tutti i giorni". Un periodo splendido.

"Di rinascita. Non sono stata bene, l’altra estate non ce la facevo fisicamente, quest’anno mi sono sentita molto meglio, dunque non sto ferma".

Nives Concolino