Il teatro Sociale compie cento anni

Il teatro Sociale di Novafeltria festeggia 100 anni e lo fa con una grande festa da oggi a fine anno. Si parte oggi con l’inaugurazione della mostra di fotografie e documenti inediti, provenienti dall’archivio storico comunale e di privati (ore 18) e la visita guidata con l’architetto Viola Antinori. Domani dalle 17.30 si entrerà nel vivo della storia, con la presentazione del libro ‘Il teatro Sociale, un secolo di memorie e comunità’ a cura della Società di studi storici per il Montefeltro e alle 10.45 spazio alla narrazione scenica della storia del teatro, attraverso la vita dei personaggi che lo hanno vissuto a cura di Federico Nanni, con musiche dal vivo di Liana Mussoni e Blue Velvet Trio. Durante il pomeriggio sarà attivo anche uno speciale annullo filatelico creato da Poste Italiane. Domenica, alle 18, proiezione di immagini e testimonianze e festa con la scuola pianistica e concertistica del Maestro Stefano Cucci. Sul palco si esibirà Gabriele Joima. Gli eventi proseguiranno domenica 12 ottobre con il concerto "Il Cantico di San Francesco, la vita e le opere" e la degustazione a cura della nota chef Alessia Uccellini, domenica 19 spettacolo di teatro-danza ‘1925-2025: ma che storia è?’ a cura di Milena Magnani e Spazio Creativo. Ingresso libero, info 0541 845619.