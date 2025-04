Il teatro tra arte e ‘diversabilità’

Le classi quarte dell’Istituto comprensivo di Cattolica hanno partecipato al progetto ‘Arte e diversabilità: il teatro’ promosso dall’Associazione Rfc, per promuovere l’inclusione e la sensibilizzazione attraverso l’espressione artistica. Il progetto ha previsto due laboratori teatrali per ogni classe condotti da Virginia Spadoni, esperta di teatro, che ha saputo coinvolgere i bambini valorizzando le capacità creative di ognuno. I bambini di quarta ci hanno raccontato di una esperienza emozionante, affascinante, ma anche commovente. Hanno riflettuto su quanto la vita sia preziosa, su come ogni giorno sia una vittoria, nonostante le difficoltà e come sia importante aiutare gli altri, guardandoli sempre negli occhi. In particolare, hanno scoperto il significato della parola ‘empatia’ per mettersi nei panni degli altri. Il percorso si è concluso con una serata, piena di emozioni, al teatro della Regina di Cattolica, dove la musica ha saputo unire tutti, grandi e piccoli.

Classe V A Torconca