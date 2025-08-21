Il Tecnopolo cresce ancora: la giunta dà il via libera al progetto di ampliamento

La giunta ha dato il via libera al progetto esecutivo per l’espansione del Tecnopolo, la struttura universitaria dedicata alla ricerca e all’innovazione situata negli ex spazi del Macello in via Dario Campana. Con questa approvazione definitiva la procedura di gara per l’assegnazione dei lavori dovrebbe essere avviata entro la fine dell’anno corrente. Il progetto rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di potenziamento del polo accademico riminese. Dopo la conclusione ad aprile della conferenza dei servizi che ha coinvolto tutti gli enti competenti, l’amministrazione ha dato ieri l’ultimo via libera al piano di intervento che permetterà di ampliare significativamente le opportunità di sviluppo per le attività di ricerca industriale attraverso la creazione di laboratori all’avanguardia e l’installazione di nuove apparecchiature specialistiche.

L’intervento prevede l’espansione degli attuali locali destinati dal 2017 alle attività di ricerca per circa 600 metri quadrati complessivi, mediante il recupero e la ristrutturazione dell’edificio denominato ‘padiglione ex-ovini’ e la demolizione con successiva ricostruzione della struttura contigua. Questa operazione consentirà al centro universitario di potenziare le proprie attività e migliorare la capacità di ospitare imprese e studiosi, favorendo progetti pubblici in ambito scientifico, tecnologico e industriale, con particolare attenzione a settori strategici come economia circolare, digitalizzazione, tecnologie dell’informazione e comunicazione. L’investimento complessivo sul Tecnopolo ammonta a 2,45 milioni di euro, con un contributo regionale di 1,5 milioni di euro e un cofinanziamento comunale di 950mila euro.