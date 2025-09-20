Il ‘telefono’ di Michelle suona sul palco di X Factor

Con la sua voce ha conquistato la giuria di X Factor, incassando quattro "sì". Michelle Lufo, 23 anni, cameriera in un ristorante di Riccione, si è esibita durante la seconda puntata del programma Sky. Ha proposto una personale interpretazione della cover ‘Al telefono’ di Cesare Cremonini, entusiasmando il pubblico. "Mi ispiro alla musica house e techno _ racconta _. Cerco di unire il ballo a un viaggio più sentimentale. Un giorno vorrei arrivare a cantare al ‘Maradona’, di Napoli". Sulla sua grande passione aggiunge: "Venendo da Riccione sono molto affezionata al mondo delle discoteche, quindi alla cassa dritta". Il risultato non si è fatto attendere, già dalle prime note la giuria ha espresso apprezzamenti: "Michelle, che brava che sei _ ha esordito Paola Iezzi – Mi è piaciuto molto il tuo timbro, freschissimo, e il tuo modo di cantare in italiano, in modo semplice ed efficace, con sotto questa bella base house". Poi Francesco Gabbani: "Importante è quello che trasmetti dal punto di vista emotivo". Michelle è piaciuta anche a Jake La Furia che ha definito la produzione "elegantissima", mentre Achille Lauro ha esclamato: "Se penso al mondo discografico, questa cosa manca davvero". Da Riccione in tanti hanno tifato per la giovane cameriera. Così il maestro Fabio Pecci, direttore de Le Allegre note, che ricorda: "Michelle ha iniziato a cantare da piccola, finché ha raggiunto il coro da concerto. Cantava nella sezione dei contralti. Era molto determinata e amava la musica leggera e il rap. E’ stata sempre affiancata dai genitori, in particolare da papà Antonio, sempre pronto a mettersi a disposizione per organizzare eventi". Parole di apprezzamento dalla sindaca Daniela Angelini: "Siamo orgogliosi del traguardo raggiunto da Michelle che con impegno e passione sta portando il nome della nostra città in una vetrina di prestigio come X Factor. La sua storia è un esempio di determinazione e dedizione. Siamo certi che continuerà a regalarci emozioni. Riccione è vicina ai giovani e ai loro talenti, un segnale estremamente positivo per la nostra comunità".

Nives Concolino