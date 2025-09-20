La risposta che serviva

Valerio Baroncini
La risposta che serviva
Rimini
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Imprenditore morto in moto Previsioni meteoCandidati impresentabiliBar CarlinoFestival FilosofiaSagre weekend
Acquista il giornale
CronacaIl ‘telefono’ di Michelle suona sul palco di X Factor
20 set 2025
ANNA MARIA NIVES CONCOLINO
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Rimini
  3. Cronaca
  4. Il ‘telefono’ di Michelle suona sul palco di X Factor

Il ‘telefono’ di Michelle suona sul palco di X Factor

La giovane cameriera di Riccione ha conquistato la giuria del programma durante la serata delle audizioni con il brano di Cesare Cremonini.

La giovane cameriera di Riccione ha conquistato la giuria del programma durante la serata delle audizioni con il brano di Cesare Cremonini.

La giovane cameriera di Riccione ha conquistato la giuria del programma durante la serata delle audizioni con il brano di Cesare Cremonini.

Con la sua voce ha conquistato la giuria di X Factor, incassando quattro "sì". Michelle Lufo, 23 anni, cameriera in un ristorante di Riccione, si è esibita durante la seconda puntata del programma Sky. Ha proposto una personale interpretazione della cover ‘Al telefono’ di Cesare Cremonini, entusiasmando il pubblico. "Mi ispiro alla musica house e techno _ racconta _. Cerco di unire il ballo a un viaggio più sentimentale. Un giorno vorrei arrivare a cantare al ‘Maradona’, di Napoli". Sulla sua grande passione aggiunge: "Venendo da Riccione sono molto affezionata al mondo delle discoteche, quindi alla cassa dritta". Il risultato non si è fatto attendere, già dalle prime note la giuria ha espresso apprezzamenti: "Michelle, che brava che sei _ ha esordito Paola Iezzi – Mi è piaciuto molto il tuo timbro, freschissimo, e il tuo modo di cantare in italiano, in modo semplice ed efficace, con sotto questa bella base house". Poi Francesco Gabbani: "Importante è quello che trasmetti dal punto di vista emotivo". Michelle è piaciuta anche a Jake La Furia che ha definito la produzione "elegantissima", mentre Achille Lauro ha esclamato: "Se penso al mondo discografico, questa cosa manca davvero". Da Riccione in tanti hanno tifato per la giovane cameriera. Così il maestro Fabio Pecci, direttore de Le Allegre note, che ricorda: "Michelle ha iniziato a cantare da piccola, finché ha raggiunto il coro da concerto. Cantava nella sezione dei contralti. Era molto determinata e amava la musica leggera e il rap. E’ stata sempre affiancata dai genitori, in particolare da papà Antonio, sempre pronto a mettersi a disposizione per organizzare eventi". Parole di apprezzamento dalla sindaca Daniela Angelini: "Siamo orgogliosi del traguardo raggiunto da Michelle che con impegno e passione sta portando il nome della nostra città in una vetrina di prestigio come X Factor. La sua storia è un esempio di determinazione e dedizione. Siamo certi che continuerà a regalarci emozioni. Riccione è vicina ai giovani e ai loro talenti, un segnale estremamente positivo per la nostra comunità".

Nives Concolino

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata