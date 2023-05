Il telegrafista di Garibaldi

Non tutti sanno che a San Giovanni in Marignano è nato nel 1839 Respicio Olmeda Bilancioni, volontario garibaldino. Si tratta del telegrafista che il 9 agosto 1866 trasmise da Bezzecca, in provincia di Trento, la famosa frase “Obbedisco” pronunciata da Giuseppe Garibaldi, comandante italiano durante la III Guerra di Indipendenza: quando il neonato Stato italiano, alleato della Prussia, combatteva contro l’impero austro-ungarico. Oggi il paese ricorda ancora Respicio con una targa sul muro della sua casa natale di via Roma.

Elisa De Marchi

e Francesco Guerra