Il Tempio dei socialisti. Un simbolo di potere, l’eredità di Panseca

Filippo Panseca, l’architetto e scenografo, morto sabato notte a 84 anni a Pantelleria, ha lasciato un’impronta indelebile nell’architettura simbolica della politica italiana. Disegnò il garofano del Psi e ideò le scenografie dei congressi socialisti della fine degli anni ‘80. Fra le sue creazioni più iconiche troviamo il “Tempio”, realizzato nel 1987 per il Congresso del Psi in quella che era la vecchia Fiera di Rimini. Questo monumento non era solo una struttura architettonica, ma un messaggio politico, culturale e visivo che sintetizzava lo spirito del leader socialista Bettino Craxi e del suo partito durante gli anni Ottanta. Nel contesto di un’Italia attraversata da profondi mutamenti politici ed economici, il congresso del Psi del 1987 rappresentò un momento cruciale per rafforzare l’immagine del partito e del suo leader. Fu proprio Panseca, collaboratore di fiducia di Craxi, a concepire l’idea di un palco a forma di tempio, un simbolo imponente e suggestivo di potere, democrazia e innovazione. La struttura, descritta come un richiamo ai templi classici greci ma con una reinterpretazione moderna, si ergeva al centro dell’auditorium della Fiera come un faro di speranza e progresso. Il tempio era caratterizzato da una facciata bianca sostenuta da colonne metalliche e decorata con elementi simbolici che univano la tradizione alla modernità. Questa scelta estetica e concettuale mirava a consolidare l’idea di un Psi che, pur radicato nei valori socialisti, si proiettava verso il futuro con una visione ambiziosa e globale. L’installazione del Tempio non fu priva di critiche, ma ebbe un impatto straordinario sull’opinione pubblica e sui media. Per molti, rappresentava un’ostentazione del potere e una provocazione, un simbolo che rompeva con la sobrietà tradizionale della politica italiana. Altri, invece, ne lodarono l’innovazione e l’audacia, riconoscendo in Panseca un genio capace di tradurre l’ideologia in arte.

L’evento di Rimini divenne un palcoscenico non solo per i dibattiti politici, ma anche per una narrazione estetica che catturò l’attenzione internazionale. I colori dominanti della scenografia – il rosso, il bianco e il verde – richiamavano i valori patriottici, mentre il design avveniristico indicava la volontà di rompere con il passato e guardare oltre. Panseca non era nuovo a progetti che sfidavano le convenzioni. Tuttavia, il Tempio di Rimini rimane il suo capolavoro, una sintesi perfetta tra arte, politica e comunicazione. Panseca seppe interpretare le esigenze di Craxi, costruendo un vero e proprio manifesto visivo che rifletteva il carisma del leader socialista. Un simbolo di un’epoca in cui la politica non si limitava alle parole, ma si esprimeva anche attraverso l’arte e la scenografia.

Carlo Cavriani