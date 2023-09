Il Tempio malatestiano e la ’palata’ non accessibili per i portatori di handicap

Spiagge a chi ne abbatte le barriere. Giusto perché è la legge che lo vuole, ma il sindaco è sicuro che a Rimini non esistano barriere molto più importanti? Solo per citare due casi visibili: il Tempio Malatestiano inaccessibile dal piazzale antistante, ricostruito con una vasca circondata da alti gradini impraticabili da chi usa carrozzelle. La palata del porto, recentemente non ristrutturata perché ci sarebbe stato l’obbligo di eliminare barriere, solo riqualificata con contributi pubblici, per mantenere le scalette che non consentono l’accesso ai portatori di handicap.

Alcide Tosi Brandi