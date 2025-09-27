Il Tennis Club di San Leo sfrattato dal Comune: "Eravamo qui da 30 anni"

È il circolo tennis che ha lanciato Lucia Bronzetti, fresca vincitrice con l’Italia della seconda Billie Jean King (la Coppa Davis femminile) consecutiva. Ma ora il Tennis Club Valmarecchia di Pietracuta a San Leo è stato costretto a far le valigie. Dopo 30 anni non gestirà più gli impianti di tennis e padel in paese. "Con un provvedimento sorprendente, senza preavviso e senza dialogo – attaccano dal circolo – il Comune di San Leo ha imposto di lasciare la struttura. La convenzione era scaduta? Abbiamo più volte sollecitato il Comune per dare continuità alla gestione: le richieste sono state sempre inascoltate". Eppure "sarebbe stato sufficiente fare un nuovo bando pubblico".

Nato nei primi anni ’90 da un gruppo di appassionati, il circolo è diventato un punto di riferimento per lo sport in Valmarecchia, autofinanziandosi con quote associative, mutui (uno ancora in essere), scuola tennis, tornei e sponsor. E qui sono cresciuti tanti talenti come Lucia Bronzetti. Il Comune ha deciso di non prorogare la gestione dei campi al Tennis Club Valmarecchia. Con delibera approvata in consiglio, gli impianti sono stati assegnati alla San Leo 2000, società partecipata al 100% dal Comune, che a sua volta li ha affidati a un’altra società sportiva "di recente costituitasi – dicono dal Tennis Club – Non sappiamo quale sia stato il criterio per l’assegnazione".

Dura la replica del sindaco, Leonardo Bindi: "Noi amministratori dobbiamo far rispettare le leggi. Il rilascio dei campi era inevitabile. La concessione al Tennis Club Valmarecchia è scaduta il 31 dicembre 2017". Ci sono state varie proroghe, "ultima quella straordinaria per Covid, terminata a fine 2024. E la relazione del segretario comunale è stata chiara: la gestione sine titulo doveva cessare subito. La priorità dell’amministrazione è stata garantire la continuità del circolo tennis: così è stato. Tra un anno faremo un’assemblea e condivideremo tutti i dati: entrate, spese, attività. I cittadini potranno valutare il nostro operato".

La delusione degli ex gestori è tanta: "Ancora non si è riusciti a trovare una soluzione. Ma ci auguriamo che il Tennis Club possa al più presto tornare a brillare in Valmarecchia".

m.c.