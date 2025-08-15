Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
15 ago 2025
DONATELLA FILIPPI
Il ’tesoretto’ della tassa sui turisti: "A luglio incassati 400mila euro"

Il sindaco: "Siamo in linea con le previsioni". Controlli mirati su alcuni hotel dopo le anomalie riscontrate

Il sindaco di Bellaria Igea Marina Filippo Giorgetti

Il sindaco di Bellaria Igea Marina Filippo Giorgetti

Dalla tassa di soggiorno un ’tesoretto’ di oltre 400mila euro a luglio. "Dobbiamo ancora chiudere i conti, ma dagli ultimi aggiornamenti fatti dai nostri uffici siamo in linea con la previsione di incasso – fa il punto il sindaco Filippo Giorgetti – E questo è un aspetto positivo: significa che l’applicazione dell’imposta sta funzionando e che i nostri operatori stannno rispettando il regolamento". Rispetto al mese di giugno, che aveva portato proventi per 350mila euro, "a luglio l’incasso è aumentato di circa il 10 per cento, superando i 400mila euro". Che era la stima iniziale fatta dall’amministrazione quando si è deciso di applicare quest’anno, per la prima volta, la tassa di soggiorno. L’obiettivo è incassare 1,2 milioni di euro nel 2025. A differenza di altri comuni della costa, l’amministrazione di Bellaria ha fatto la scelta di far pagare l’imposta solo nei mesi estivi, da giugno a settembre compreso. In hotel, residence e altre strutture ricettive (come b&b e appartamenti), si paga fino a 6 pernottamenti consecutivi. Il limite massimo sale a 10 notti per i soggiorni in campeggi e aree di sosta camper. Sono esentati dall’imposta i minorenni, i disabili e tutti coloro che vengono a Bellaria per terapie riabilitative. Le tariffe variano a seconda delle strutture: da 2,50 euro a notte negli hotel a 4 stelle, a soli 20 centesimi nelle aree attrezzate per i camper.

Sono oltre 500 le strutture dove si paga la tassa di soggiorno, di cui 315 hotel. E con l’introduzione dell’imposta si sono intensificati anche i controlli del Comune. "L’applicazione della tassa – conferma Giorgetti – in questi primi mesi ci ha già permesso di avere una ’fotografia’ molto più puntuale di tutte le strutture ricettive presenti nel comune e svolgere accertamenti mirati, sotto tutti gli aspetti". Dagli ultimi controlli "sono emersi tre hotel che non erano in regola con la Scia (la segnalazione certificata di inizio attività). A seguito delle verifiche i gestori di due strutture si sono subito messi in regola presentando i documenti che mancavano. In un caso, invece, sono tuttora in corso verifiche della polizia locale sulla società di gestione dell’hotel, che presenta diverse anomalie".

