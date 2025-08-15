Il ’tesoretto’ della tassa sui turisti: "A luglio incassati 400mila euro"

Dalla tassa di soggiorno un ’tesoretto’ di oltre 400mila euro a luglio. "Dobbiamo ancora chiudere i conti, ma dagli ultimi aggiornamenti fatti dai nostri uffici siamo in linea con la previsione di incasso – fa il punto il sindaco Filippo Giorgetti – E questo è un aspetto positivo: significa che l’applicazione dell’imposta sta funzionando e che i nostri operatori stannno rispettando il regolamento". Rispetto al mese di giugno, che aveva portato proventi per 350mila euro, "a luglio l’incasso è aumentato di circa il 10 per cento, superando i 400mila euro". Che era la stima iniziale fatta dall’amministrazione quando si è deciso di applicare quest’anno, per la prima volta, la tassa di soggiorno. L’obiettivo è incassare 1,2 milioni di euro nel 2025. A differenza di altri comuni della costa, l’amministrazione di Bellaria ha fatto la scelta di far pagare l’imposta solo nei mesi estivi, da giugno a settembre compreso. In hotel, residence e altre strutture ricettive (come b&b e appartamenti), si paga fino a 6 pernottamenti consecutivi. Il limite massimo sale a 10 notti per i soggiorni in campeggi e aree di sosta camper. Sono esentati dall’imposta i minorenni, i disabili e tutti coloro che vengono a Bellaria per terapie riabilitative. Le tariffe variano a seconda delle strutture: da 2,50 euro a notte negli hotel a 4 stelle, a soli 20 centesimi nelle aree attrezzate per i camper.

Sono oltre 500 le strutture dove si paga la tassa di soggiorno, di cui 315 hotel. E con l’introduzione dell’imposta si sono intensificati anche i controlli del Comune. "L’applicazione della tassa – conferma Giorgetti – in questi primi mesi ci ha già permesso di avere una ’fotografia’ molto più puntuale di tutte le strutture ricettive presenti nel comune e svolgere accertamenti mirati, sotto tutti gli aspetti". Dagli ultimi controlli "sono emersi tre hotel che non erano in regola con la Scia (la segnalazione certificata di inizio attività). A seguito delle verifiche i gestori di due strutture si sono subito messi in regola presentando i documenti che mancavano. In un caso, invece, sono tuttora in corso verifiche della polizia locale sulla società di gestione dell’hotel, che presenta diverse anomalie".