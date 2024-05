Il tesoretto delle multe. In un anno 8,4 milioni. Ma non tutti pagano

Che si tratti di sanzioni per eccesso di velocità o di parchimetri scaduti fa poca differenza, il totale delle multe fatte nel 2023 dalla polizia locale di Rimini ammonta a 8,4 milioni di euro. Ciò significa che le varie attività di controllo della municipale hanno portato al Comune nell’anno appena trascorso poco più di 23mila euro al giorno di potenziali incassi. Potenziali perché non tutti gli automobilisti pagano subito o in tempi ridotti. È questo il dato che emerge dal raffronto fatto da Facile.it attraverso i dati Siope, il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.

Se la cifra di Rimini può far venire i brividi, agli automobilisti ovviamente, gli altri capoluoghi di provincia in regione non sono certo da meno. In cima alla classifica c’è Bologna, e la cosa non sorprende più di tanto essendo il Comune più abitato e capoluogo di regione. In quel di Bologna le sanzioni nel 2023 sono arrivate a 31,6 milioni di euro. Per trovare la seconda classificata bisogna arrivare a Parma, anche se il distacco è considerevole. Il Comune parmense ha presentato sanzioni attraverso la sua polizia locale, per 13,9 milioni di euro. Poi c’è Modena con 11,7 milioni e a seguire Rimini che risente dell’aumento dei flussi di traffico dovuti al turismo. Dopo Rimini si trovano Ravenna con 7,6 milioni di euro, Reggio Emilia (6,3 milioni), Ferrara (4,5 milioni) e Piacenza (3,7 milioni). Chiudono la classifica i comuni di Cesena (2,9 milioni) e Forlì (1,7 milioni). C’è un altro dato offerto da Facile.it che ha calcolato il valore pro capite portato dalle sanzioni, calcolato come rapporto tra i proventi e il numero di abitanti residenti. Ai primi posti si trovano ancora Bologna (81 euro), seguita da Parma (71 euro) e Modena (63 euro), poi arriva Rimini (57 euro).