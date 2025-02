Il tesoro degli egizi nel Museo della città

Un viaggio affascinante tra le divinità d’Egitto e la loro influenza sulla cultura riminese. Domani alle 16, il Museo della città di Rimini ospita la conferenza ‘Sulle orme degli Dèi: Il fascino dei culti egizi nei tesori del Museo di Rimini’, nella suggestiva Sala degli arazzi (via Tonini 1). L’evento, a cura di Andrea Montemaggi Golfieri, studioso riminese esperto in diagnostica dei beni culturali, esplora il profondo legame tra i culti orientali e l’età romana imperiale, mostrando come queste antiche tradizioni religiose abbiano lasciato tracce indelebili nel patrimonio artistico e storico della città. Grazie alle ricerche condotte anche presso il Museo egizio di Torino, Montemaggi Golfieri accompagnerà il pubblico in un percorso che intreccia storia, archeologia e scienza, svelando il fascino senza tempo del mondo egizio e il suo sorprendente influsso sulla cultura riminese. Ingresso libero.