"Il tesoro dell’imposta va speso"

Oltre quattro milioni di euro "che vanno spesi per il turismo, e su cui vogliamo dire la nostra come scritto nel nuovo regolamento dell’imposta di soggiorno". A rompere gli indugi è Federalberghi con il direttore Luca Cevoli. Il tema è l’imposta pagata dai turisti. Un anno fa la tassa portò nelle casse pubbliche 4,2 milioni di euro, poco meno di quanti ne arrivarono nel 2019, anno pre Covid, quando si arrivò a 4 milioni e 350mila. Quest’anno l’incasso potrebbe essere anche maggiore visto che nel dicembre scorso le aliquote dell’imposta sono aumentate per tutte le tipologie di strutture. Da allora Federalberghi ha ingoiato l’aumento delle aliquote e ha ottenuto solo silenzi sugli incentivi. "Ci avevano assicurato che gli alberghi aperti nel periodo natalizio avrebbero usufruito dell’azzeramento dell’imposta da versare. Ancora aspettiamo. Dall’amministrazione non è arrivato un euro alle strutture che sono rimaste aperte in quel periodo, e non si sa se arriverà mai qualcosa". Dopo il danno si rischia la beffa con il tesoro custodito nello scrigno in municipio, su cui Federalberghi solleva due questioni. "Innanzitutto nel nuovo regolamento è scritto che il 5% degli incassi va speso sentendo le associazioni di categoria. E noi ci siamo. Non è una pretesa, ma semplicemente rispettare quanto riportato dal regolamento".

Gli albergatori non si limitano a mettere i puntini sulle ‘I’ del 5%, ma guardano anche al bersaglio grande. "Non lo diciamo noi, ma le norme: l’imposta va spesa per il settore turistico cittadino, e la promozione è basilare. Dunque riteniamo fondamentale procedere con un progetto di promozione e comunicazione". Per Federalberghi non vale l’appunto secondo il quale in amministrazione commissariale ordinaria certe scelte non possono essere prese. "Stiamo parlando di incassi, di regolamenti e normativa, dunque questi soldi versati dai turisti di Riccione, vanno investiti". L’interesse si focalizza sulla promozione. "Avevamo avuto contatti con Apt e Visit Romagna per procedere con un progetto comunicativo. Si è discusso a lungo, ma alla fine tutto si è arenato". Ed ora non resta che l’imposta. Nello scorso inverno Federalberghi e amministrazione comunale avevano battuto le località sciistiche frequentate da tanti stranieri e la Germania. Un percorso sui mercati esteri che l’associazione ritiene importante soprattutto alla luce delle difficoltà che sta avendo il balneare con la clientela italiana. "La promozione è fondamentale e deve interessare le realtà del territorio" chiude Cevoli.

Andrea Oliva