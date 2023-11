Il ’tesoro’ di Dasi. Tornano all’asta marchio e beni del Pio Manzù

Chi porterà avanti la ’creatura’ di Gerardo Filiberto Dasi? A dieci anni dalla sua ultima edizione e a nove dalla morte del suo fondatore, torna all’asta il patrimonio del centro Pio Manzù. Oggi si saprà se sono arrivate delle offerte per rilevare i beni e il marchio della storica associazione, che per quasi mezzo secolo ha organizzato a Rimini le ’Giornate internazionali di studio del Pio Manzù’. Un evento, quello creato da Dasi, che ha portato a Rimini capi di stato, politici, premi Nobel, artisti e personalità della cultura e dell’economia. Basterebbe qui ricordare le edizioni che videro protagonisti Lady Diana, Gorbaciov, George Bush senior, Henry Kissinger, ma anche Luciano Pavarotti e Sharon Stone, soltanto per citare alcuni dei tanti ospiti. Messa in liquidazione dopo la morte di Dasi e i (vani) tentativi di rilanciarla, l’associazione ha chiuso i battenti con un passivo di circa mezzo milione di euro. Sembrava fatta nell’ottobre del 2021, quando un gruppo di imprese presentò un’offerta per i beni e il marchio del Pio Manzù. Allora l’asta partiva da 215mila euro. "Ma poi non se ne è fatto più nulla – ricorda il commercialista Bruno Valcamonici, nominato dal tribunale di Rimini liquidatore dell’associazione – perché il consorzio non ha saldato l’offerta. Più volte abbiamo preso appuntamento dal notaio per registrare e perfezionare l’acquisto, ma il gruppo di imprese che nel 2021 si era aggiudicato il patrimonio del Pio Manzù non ha mai versato il dovuto".

Da qui la necessità di indire una nuova asta. Si parte da 149mila euro. Fanno parte dei beni del centro Pio Manzù oltre 28mila libri (valore stimato 66mila euro), migliaia di riviste e articoli, lettere, medaglie e cimeli, mobili e oggetti da ufficio, una vecchia auto (è una Fiat Punto), un trattore da giardino e altri macchinari e strumenti. Non rientrano invece nel patrimonio all’asta i quadri e le opere d’arte: su questi c’è un contenzioso legale in atto con i familiari di Dasi, pendente in Cassazione.

All’asta di oggi ci saranno invece anche il marchio e il valore di avviamento del Pio Manzù, che nella perizia eseguita nel 2018 da Giancarlo Ferrucini fu stimato in circa 280mila euro. Ma anche sulla questione del marchio i problemi non mancano. Sì perché Giacomo, il figlio di Pio Manzoni (questo il vero nome del designer a cui fu intitolato il centro), ha diffidato a utilizzare il nome del padre dopo la morte di Dasi. Una questione che dovrà affrontare chiunque acquisterà il patrimonio del Pio Manzù. Tra l’altro è intenzione dello stesso Giacomo Manzoni organizzare attività e convegni a Rimini, attraverso la Fondazione Manzù (che ha sede a Bergamo), per non disperdere il lavoro portato avanti per tanti anni da Dasi.

Manuel Spadazzi