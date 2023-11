Il testacoda di Misano: un solo mese cambia la stagione

Da Cenerentola a principessa. E’ la trasformazione di Misano, stando ai dati turistici di settembre che chiudono la stagione. Il sindaco Fabrizio Piccioni, che ha la delega al turismo, era stato impallinato dalle opposizioni dopo i dati dei primi otto mesi dell’anno perché in termini di pernottamenti Misano era quella con il segno meno più vistoso in provincia. Poi è arrivato settembre con la MotoGp, l’Italian bike festival, la Spartan Race, il pattinaggio e un sole estivo a baciare i dati sull’occupazione alberghiera e non. Settembre appare il mese del miracolo misanese con un incremento del 21,8% degli arrivi e del 9,2% delle presenze dei turisti. Tanto da far tornare il segno più nell’arco dei primi nove mesi con un incremento del 3,7% negli arrivi e dell’1,6% nei pernottamenti rispetto al 2022. "Avevo espresso dubbi sui dati, chiedendo una verifica - ricorda il sindaco -. Per motivi diversi è emerso che ci sono strutture, anche di rilevanti dimensioni, che non hanno trasmesso tempestivamente le informazioni. Su una realtà come la nostra questo può spostare parecchio. Sono contento che si possa avere il giusto sorriso oggi. Se fossi nei politici che siedono all’opposizione, così frettolosi nell’alimentare la polemica, mi sentirei davvero in forte imbarazzo".