Il testamento creativo di Bowie sbarca al Galli

di Andrea G. Cammarata

Con il testamento creativo dell’icona rock per eccellenza termina la stagione di prosa del teatro Galli che da mercoledì a venerdì della prossima settimana ospiterà Lazarus, il musical di David Bowie (e del drammaturgo Enda Walsh). Interpretato dal frontman degli Afterhours, Manuel Agnelli, nel ruolo di protagonista, e messo in scena dal regista Valter Malosti per la produzione di Emilia Romagna Teatro, Lazarus è teatro della disperazione sociale e in parte teatro della speranza. Emergono i temi centrali come l’invecchiamento, il dolore, l’isolamento, la perdita dell’amore, l’orrore del mondo e la psicosi indotta dai media. Lazarus, poi, porta in scena il tentativo di una disperata rinascita del protagonista Newton, il malinconico migrante interstellare costretto a rimanere sulla Terra che non può morire e non invecchia protagonista del romanzo di Walter Tevis The man who fell to earth (L’uomo che cadde sulla Terra) dell’omonimo film interpretato dallo stesso Bowie.

Al pari di un Piccolo principe catapultato nel pianeta terra del Kentucky, Newton si mostra sul palco al contempo alieno e uomo colpito dalla solitudine, nell’ossessivo ricordo dell’amore per Mary Lou. Ma è in realtà una lotta alimentata da bottiglie di Gin e depressione. O meglio un’odissea statica che deve terminare ritualmente con un ritorno. Per il regista Valter Malosti, Newton è il David Bowie che si stava congedando per l’ultimo viaggio, stremato dal grande male: "Un moribondo che non riesce a morire e che riceve segnali dal passato attraverso la tv e che capta visioni del futuro generate dalla sua mente". E lo fa mescolando realtà e sogni ad occhi aperti e alimentando la struggente nostalgia per il suo pianeta "senza soluzione di continuità". Per Lazarus è stata pensata una colonna sonora con brani inediti e scritti appositamente e, certo, ecco la lunga playlist a in cui spiccano It’s no game, This is not America e The man who sold the world, ma anche Absolute beginners, Dirty boys, Killing a little time e l’indimenticabile Life on mars?. Nel cast spiccano la cantautrice e polistrumentista, vincitrice della XIV edizione di X-Factor Italia, Casadilego e la coreografa e danzatrice Michela Lucenti. La prima rappresentazione andò in scena il 7 dicembre 2015 Off-Broadway al New York Theatre Workshop di Manhattan, ultima apparizione pubblica di Bowie che sarebbe scomparso poco più di un mese dopo, il 10 gennaio 2016. Seppur piegato dalla malattia, con uno straordinario e commovente sforzo creativo Bowie ha voluto lasciarci un’originale creazione di teatro musicale. Fresco di debutto solo pochi giorni fa al Teatro Bonci di Cesena, lo spettacolo arriva a Rimini (già sold out). Giovedì 6 aprile (ore 18) il regista Valter Malosti e il protagonista Manuel Agnelli incontreranno il pubblico nel foyer del Galli, l’ingresso è libero ma è obbligatoria la prenotazione on line a partire da sabato 1° aprile.