Il testamento di Foschi Le ultime parole all’amico "E’ finita ma ci rivedremo"

L’ha sentito per l’ultima volta il venerdì di Pasqua. "Volevo fargli gli auguri – racconta commosso Ermanno Vichi - Non aveva risposto al telefono, ma la sera mi ha richiamato. Era sofferente. Mi ha detto: ‘Ermanno è finita... Io ho fede, e sono certo che ci rivedremo". Armando Foschi aveva capito che la vita stava sfuggendogli dalle mani. L’ex senatore democristiano è morto sabato a 94 anni. "Armando era il vero politico popolare – lo ricorda Vichi, amico ed ex parlamentare – Conosceva ogni angolo di questa terra. Per anni l’ho accompagnato ai comizi. Quando scendeva dal palco si sedeva al bar e ascolta tutti. Aveva iniziato occupandosi del mondo contadino, era stato sindacalista e presidente nazionale dell’Enit. Apparteneva a quella che allora si chiamava sinistra sociale, una corrente della Dc, ma lui dialogava con tutti. Ogni volta si dice che è morto l’ultimo democristiano. Probabilmente Armando Foschi non sarà l’ultimo, ma con lui se ne va un pezzo importante della nostra storia".

"Armando Foschi è stato un testimone della politica pulita con la P maiuscola, a servizio della propria gente - ricorda Attilio Battarra, un altro esponente della grande famiglia democristiana riminese – Formato nell’Azione Cattolica maturò quelle idee di giustizia sociale che hanno formato la sua identità politica, rimanendone fedele per tutta la vita. Grande esempio di cristianesimo vissuto a contatto con le necessità della propria comunità. Ho avuto l’onore di essergli amico e, in qualità di segretario provinciale della Dc, di candidarlo al Senato per la prima volta nel 1976". I funerali dell’ex senatore Foschi si svolgeranno domani alla 15 in Duomo e verranno celebrati del vescovo Anselmi. Questa sera veglia di preghiera alle 21 nella chiesa di Igea Marina.