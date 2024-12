Il Titano a Dubai per il Meeba Show

I segretari di Stato all’Industria e Sport, Rossano Fabbri, e al Lavoro e all’Innovazione Tecnologica, Alessandro Bevitori, hanno rappresentato la Repubblica di San Marino al Mebaa Show 2024, in corso a Dubai. Si tratta di un evento di primo piano nel panorama dell’aviazione, e più in generale il comparto dei trasporti, che riunisce leader globali, esperti e decision-maker del settore per discutere innovazioni tecnologiche, sostenibilità. La partecipazione di San Marino "ha sottolineato l’impegno – spiegano dalle Segreterie – del Paese a rafforzare il proprio posizionamento internazionale". I Segretari hanno incontrato Sheikh Sultan bin Khalifa bin Zayed Al Nahyan, consigliere del Presidente degli Emirati Arabi Uniti, "col quale hanno discusso di possibili collaborazioni strategiche e opportunità di investimento reciproco".