Il Titano avrà la sua culla per la vita nella zona dell’ospedale di Stato

Presto anche San Marino avrà la sua ’culla per la vita’. Che troverà posto, secondo quanto deliberato prima dell’estate dal Comitato Esecutivo dell’Istituto per la sicurezza sociale, nell’area vicina al Parcheggio P1 all’ospedale di Stato. Una delibera che arriva dopo le numerose sollecitazioni da parte dell’Associazione ’Uno di noi’ che nel 2023 aveva presentato un’Istanza d’Arengo. Istanza approvata ormai più di due anni fa.

"Quando la nostra associazione – scrivono da Uno di noi – si è resa conto che delle oltre 60 culle termiche operative in Italia nessuna era nelle province di Rimini, Pesaro, Forlì-Cesena e Arezzo, si è fatta promotrice di una Istanza d’Arengo". Istanza approvata dal Consiglio grande e generale che, poi esattamente un anno dopo, si è impegnato con un Ordine del giorno. Ora il via libera è arrivato dall’Iss. Che ha approvato la proposta del gruppo di lavoro che prevede "una struttura ex novo da realizzarsi – si legge – nell’area limitrofa al Parcheggio P1 della zona Ospedale, in quanto area non presidiata da telecamere, vicina all’ospedale e pertanto in grado di garantire celerità di intervento e sicurezza del neonato e realizzabile in tempi brevi". E l’Istituto ha dato mandato al proprio Ufficio Progettazione per la sua realizzazione.

"Speriamo che i tempi di realizzazione siano veramente brevi – dicono dall’Associazione – Se grazie alla culla biancazzurra anche un solo bambino trovasse accoglienza nella terra del Santo Marino, e sua madre un porto sicuro per donare la propria creatura, anziché sopprimerla, crediamo sia già ampiamente ripagato qualunque sforzo fatto". Un progetto che si realizza, seppur dopo un lungo iter.

"Risulta che il progetto e relativo regolamento presentati dall’ex direttore Sanitario e Socio-Sanitario – riferiscono dall’Associazione – non avrebbero potuto trovare seguito in quanto sarebbe risultato che la collocazione inizialmente individuata per la culla, accessibile dall’esterno ma interna all’ospedale, non avrebbe fornito sufficienti garanzie di privacy e che la culla termica in dotazione al reparto Ginecologia e Ostetricia non è conforme agli standard di sicurezza richiesti. Prendiamo atto e ci auguriamo che la realizzazione di questa struttura ex novo, così come l’acquisto di una nuova culla termica e la necessità di un nuovo regolamento, non rallentino ulteriormente il progetto".