Il Titano chiama gli appassionati di auto e moto

San Marino patria degli appassionati di auto e moto. Tanti gli appuntamenti in programma: si va dai raduni per possessori dell’iconica Vespa Piaggio a quelli per gli amanti della Panda 4x4, da chi sfilerà a bordo di supercar o auto giapponesi agli amanti delle vetture di marchi storici quali Ferrari, Bmw, Porshe e Alfa Romeo.

Il 18 maggio si apre il programma con un raduno di autovetture elettriche. Il 23 maggio arriva a San Marino il Raduno Internazionale Porsche 356 con equipaggi da tutti il mondo (oltre 250) e per il quale è prevista anche l’emissione di un francobollo dedicato.

Il 19 giugno si rinnova l’appuntamento con la 1000 Miglia e le splendide autovetture storiche torneranno della Freccia Rossa che tornano a colorare le contrade del centro storico. Dal 16 al 21 giugno transita a San Marino la Mille Miglia in moto organizzata con la collaborazione dell’associazione ‘I Borghi più Belli d’Italia’, mentre il 20 settembre è previsto il ritorno del Gran Premio Nuvolari.

Non mancherà la Linea Gialla, raduno degli appassionati di veicoli militari così come sarà confermato il raduno dei campeggiatori.