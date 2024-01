Il Titano digitale spiegato ai cittadini

Una serata pubblica per presentare il progetto di digitalizzazione del Paese. Riconfermando l’importanza "di perseguire con convinzione e celerità il percorso di transizione digitale quale punto fermo e imprescindibile per lo sviluppo economico del Paese", le segreterie di Stato all’Industria e agli Esteri, in rappresentanza del Congresso di Stato hanno organizzato, per giovedì 1 febbraio, presso il centro congressi Kursaal una serata pubblica dal tema ‘The rock in the cloud - la fase operativa’, un ulteriore approfondimento e confronto con la cittadinanza e tutte le parti interessate rispetto al progetto per la digitalizzazione del Paese che vede coinvolti Amazon Web Services e VMware, "anche a chiarimento – spiegano dalla Segreteria all’Industria – delle distorte informazioni costruite sul tema negli ultimi anni".